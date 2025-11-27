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Белорусы завоевали три золотые медали на Сурдлимпиаде-2025

27 ноября 2025 20:07
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На Сурдлимпиаде в Токио белорусы завоевали 12 наград, из них три высшей пробы. Триумфаторы вернулись на Родину, где в Национальном аэропорту их торжественно встречали представители федерации, Министерства спорта и туризма, родные и близкие, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

С подробностями Юлия Силипицкая.

Белорусы завоевали три золотые медали на Сурдлимпиаде-2025-2

Сурдоспортсмены – это те, кто имеет проблемы со слухом. У этой категории атлетов свои отдельные и чемпионаты мира, и олимпиады. Хотя регламент такой же, как и у здоровых, специфика все же есть. Общение, конечно, исключительно через жесты. Наши ребята в Токио были представлены в трех дисциплинах, и во всех трех они смогли показать медальный результат. 

Чтобы попасть на главные Игры четырехлетия, спортсмены проходили жесткий отбор. Оксана Петрушенко свою первую награду на мультифоруме завоевала еще в 2001 году, сегодня ей покорился дважды золотой пьедестал. Она победила на двух дистанциях – 100 и 200 брассом. Теперь она 16-кратная чемпионка Сурдлимпийских игр. Диана Прудникова стала обладательницей золота в легкоатлетическом семиборье.

Белорусы завоевали три золотые медали на Сурдлимпиаде-2025-4

Оксана Пертушенко, 16-кратная чемпионка по плаванию Сурдлимпийских игр – 2025:
Очень большая конкуренция была. Болели за меня очень многие, поддерживали. Я чувствовала поддержку от всех, особенно с Родины. 

Белорусы завоевали три золотые медали на Сурдлимпиаде-2025-6

Диана Прудникова, чемпионка Сурдлимпийских игр – 2025:
Очень много положительных эмоций, хочу дальше тренироваться, заниматься, завоевывать медали. Очень интересно было ездить и общаться с другими спортсменами. Очень тяжелая была борьба. 

Далее смотрите в видео.

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая

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