Технологии, обучение, логистика: чем Беларусь интересна Мьянме и что получает в ответ?

В последние годы Минск и Нейпьидо все активнее ищут точки соприкосновения – от гуманитарной сферы до промышленной кооперации. И сегодня это уже не просто обмен декларациями намерений, а четкий курс на устойчивое партнерство, подкрепленное не только экономикой, но и человеческой солидарностью.

Это особенно ясно проявилось в дни трагедии. Беларусь одной из первых откликнулась на разрушительное землетрясение в Мьянме и протянула руку помощи. Ликвидировать последствия страшной катастрофы помогали белорусские спасатели и медики.

Между Беларусью и Мьянмой тысячи километров, разный климат, культура и экономические уклады. Но когда страны заинтересованы во взаимовыгодном и, главное, равноправном партнерстве, расстояние уже не играет решающей роли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем же интересны наши страны друг другу? Для Беларуси Мьянма – это прежде всего перспективный рынок Юго-Восточной Азии с общим населением свыше 650 миллионов человек. Непосредственно Нейпьидо необходима современная техника для сельского хозяйства, добывающей отрасли, строительства инфраструктуры. Именно здесь белорусская промышленность видит возможности для расширения экспортного потенциала.

В свою очередь Мьянма нуждается не только в готовых машинах, но и в технологиях, обучении специалистов, совместных проектах. Для нее Беларусь – это выход на пространство Евразии, в том числе доступ к рынкам ЕАЭС.

Что касается ключевых направлений сотрудничества, сегодня в центре двусторонних отношений – промышленная кооперация. В первую очередь это поставки карьерной и сельскохозяйственной техники.

На мьянманском рынке уже известны машины под брендом БЕЛАЗ, а также техника производства МАЗ. Она используется в добыче полезных ископаемых и при реализации инфраструктурных проектов. Развивается и аграрное направление: Беларусь поставляет минеральные удобрения, семена, технологии для растениеводства и животноводства. Взамен получает доступ к тропической сельхозпродукции: рису, бобовым и морепродуктам.

Отдельное направление – образование и подготовка кадров. Студенты из Мьянмы обучаются в белорусских вузах, прежде всего по техническим и медицинским специальностям. Обсуждаются и программы стажировок для инженеров и аграриев. Есть интерес и к сотрудничеству в медицине, фармацевтике, а также в сфере цифровых технологий – от телемедицины до автоматизации производств.

Политические контакты между Минском и Нейпьидо в последние годы заметно активизировались. Обсуждаются не только поставки продукции, но и создание совместных сборочных производств на территории Мьянмы, расширение расчетов в национальных валютах, запуск новых логистических маршрутов через Азию.

В планах сторон увеличить товарооборот, перейти от разовых контрактов к системным проектам, а также углубить гуманитарные связи. И если нынешние планы будут реализованы, сотрудничество может выйти на принципиально новый уровень – от торговли к полноценной экономической кооперации.