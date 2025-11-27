Путин предложил запустить программу оснащения сил ОДКБ российским оружием

Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Следующий саммит пройдет 11 ноября 2026-го в Москве. Россия с 1 января начинает председательство в ОДКБ. В этой связи Владимир Путин поделился планами.