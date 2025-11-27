Путин предложил запустить программу оснащения сил ОДКБ российским оружием

Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Следующий саммит пройдет 11 ноября 2026-го в Москве. Россия с 1 января начинает председательство в ОДКБ. В этой связи Владимир Путин поделился планами.
Владимир Путин, Президент России:
Российская сторона предлагает провести в 2026 году в Москве в преддверии саммита ОДКБ международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. К участию в этом мероприятии планируем привлечь не только делегации государств-членов, но и представителей дружественных нам стран, многосторонних структур и интеграционных объединений.
Конечно же, Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения Коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий. И именно в этом ключе планируем организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб.