Виктор Хренин назвал «полной ерундой» разговоры о потере актуальности ОДКБ
Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь четко заявила: в условиях растущей турбулентности именно единство единомышленников становится главным фактором стабильности. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость слаженных действий – не только военных, но и информационных, а также дипломатических и экономических.
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Об имидже ОДКБ многое в последнее время говорят. Все же противодействие идет и на информационном фронте, а там жаждут побед и доказательств. Каждый день. Впрочем, организация военно-политическая. Потому об эффективности логично спрашивать военных.
Раздается критика, что ОДКБ теряет свою актуальность. Как вы к этому относитесь?
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Это полная ерунда. Так мы к этому относимся. Это говорят люди, которые далеки… ОДКБ имеет свою силу. Казахстан, 2022 год, мы показали, что можем быстро реагировать на такие серьезные вызовы, которые заточены на то, чтобы страну развалить изнутри.