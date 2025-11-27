Виктор Хренин назвал «полной ерундой» разговоры о потере актуальности ОДКБ

Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь четко заявила: в условиях растущей турбулентности именно единство единомышленников становится главным фактором стабильности. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость слаженных действий – не только военных, но и информационных, а также дипломатических и экономических.