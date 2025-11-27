Артём Левшунов забросил первую шайбу в карьере в НХЛ

Артем Левшунов забросил первую шайбу в карьере в НХЛ. Белорусский защитник «Чикаго» в домашнем поединке против «Миннесоты» в третьем периоде вывел свою команду вперед – 3:2. Правда, матч завершился победой оппонентов в овертайме со счетом 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Даллас» на выезде нанес поражение «Сиэтлу» – 3:2. Победную шайбу на 55-й минуте забросил Владислав Колячонок. Это первая шайба белорусского защитника в сезоне и в форме «Далласа». Владислав провел на площадке 12 минут и завершил встречу с показателем полезности +2.

Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» со счетом 4:3. Наш нападающий провел на льду 17,5 минуты, нанес три броска и завершил поединок с коэффициентом полезности +1.

Никита Толопило провел первый матч в сезоне в НХЛ в составе «Ванкувера». Этот поединок оказался победным для команды белорусского вратаря. Был повержен «Анахайм» со счетом 5:4. Белорус отразил 37 бросков из 41.