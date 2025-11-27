Национальная сурдлимпийская команда Беларуси вернулась на Родину

На Сурдлимпиаде в Токио, где выступали атлеты с нарушением слуха, белорусы завоевали 12 наград, три из которых наивысшей пробы. Наши спортсмены были представлены в трех видах спорта: плавании, легкой атлетике и греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Триумфаторы вернулись на Родину, где в Национальном аэропорту их торжественно встречали представители федерации, Министерства спорта и туризма, родные и близкие. Конечно, атлеты были рады такому теплому приему, ведь они не избалованы вниманием. Они не скрывали своих эмоций и охотно делились впечатлениями о завершившемся форуме. Самый увесистый медальный багаж оказался у представителей королевы спорта – восемь наград, зато пловцы отличились качеством – два золота. Оксана Петрушенко стала двукратной победительницей, а в ее личном активе теперь суммарно 30 медалей. Такого уровня в мире до нашей спортсменки еще никто не достигал.

Оксана Петрушенко, 16-кратная чемпионка по плаванию Сурдлимпийских игр – 2025:

Очень большая конкуренция была. Болели за меня очень многие, поддерживали. Я чувствовала поддержку от всех, особенно с Родины.