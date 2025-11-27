Национальная сурдлимпийская команда Беларуси вернулась на Родину
На Сурдлимпиаде в Токио, где выступали атлеты с нарушением слуха, белорусы завоевали 12 наград, три из которых наивысшей пробы. Наши спортсмены были представлены в трех видах спорта: плавании, легкой атлетике и греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Триумфаторы вернулись на Родину, где в Национальном аэропорту их торжественно встречали представители федерации, Министерства спорта и туризма, родные и близкие. Конечно, атлеты были рады такому теплому приему, ведь они не избалованы вниманием. Они не скрывали своих эмоций и охотно делились впечатлениями о завершившемся форуме.
Самый увесистый медальный багаж оказался у представителей королевы спорта – восемь наград, зато пловцы отличились качеством – два золота. Оксана Петрушенко стала двукратной победительницей, а в ее личном активе теперь суммарно 30 медалей. Такого уровня в мире до нашей спортсменки еще никто не достигал.
Оксана Петрушенко, 16-кратная чемпионка по плаванию Сурдлимпийских игр – 2025:
Очень большая конкуренция была. Болели за меня очень многие, поддерживали. Я чувствовала поддержку от всех, особенно с Родины.
Светлана Жигайлова, главный тренер национальной сурдлимпийской команды Беларуси:
Соревнования были очень сложные, напряженные. Мы были отстранены. Вот нас допустили, и ребята очень усердно готовились. Хочу сказать спасибо Министерству спорта и туризма, которое оказывало всю поддержку, полностью создало условия для подготовки.
И спортсмены показали очень хорошие результаты: три золотые медали. Это говорит о высоком уровне нашего белорусского спорта среди спортсменов с нарушением слуха. Еще четыре серебряные и пять бронзовых. Конкуренция, уровень очень высокий. Стран участвовало очень много. Но наши спортсмены смотрелись очень достойно, и Республика Беларусь была впереди.
Триумфаторов на Родине ждали и сполна искупали и в овациях, и в поздравлениях. И это справедливо. Ведь эти ребята встали выше жизненных трудностей и смогли победить.