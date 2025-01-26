Прямой эфир

Лукашенко: европейцы сидят как мыши под веником и ждут, когда их судьбу решат в Вашингтоне

26 января 2025 18:52
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Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Более того, наши двери открыты. По безвизу Беларусь могут посещать граждане из нескольких десятков стран. 

Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.

Нынешние выборы в Беларуси – это «Марафон единства», ведь зачастую, особенно на постсоветском пространстве, западные бенефицианты стараются организовать концерты по заморским сценариям.

Иван Белопушкин, корреспондент ТАСС (Россия):
На ваш взгляд, все эти действия скоординированы, кто является их интересантом и в чем их цель? Спасибо большое.

Лукашенко: европейцы сидят как мыши под веником и ждут, когда их судьбу решат в Вашингтоне-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это все действия, вот вы мне поверьте. Вы-то поверите, но я хочу, чтобы и иностранцы поверили нам, что все действия абсолютно скоординированы. И все управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов Америки, а порой напрямую через посольства. Мы имеем миллионы таких фактов по Беларуси и по другим странам. Поэтому кто платит деньги, тот музыку и заказывает. Они платят деньги. Европейцы иногда тоже платят деньги, эти фонды. Но это абсолютно скоординированная политика, как в обороне: Трамп сказал 5 % или 2 %, и все побежали искать в карманах или по сусекам, искать эти деньги. Так и здесь. Все скоординировано. Все управляемо. Я даже сомневаюсь, что на стадии обсуждения европейцы имеют какое-то слово. Особенно сейчас, когда они сидят как мыши под веником и ждут, когда судьбу их решат в Вашингтоне. Всеми уважаемый Дональд Трамп.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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