Лукашенко: европейцы сидят как мыши под веником и ждут, когда их судьбу решат в Вашингтоне

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Более того, наши двери открыты. По безвизу Беларусь могут посещать граждане из нескольких десятков стран.

Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.

Нынешние выборы в Беларуси – это «Марафон единства», ведь зачастую, особенно на постсоветском пространстве, западные бенефицианты стараются организовать концерты по заморским сценариям.

Иван Белопушкин, корреспондент ТАСС (Россия):

На ваш взгляд, все эти действия скоординированы, кто является их интересантом и в чем их цель? Спасибо большое.