«Я был очарован, это другой мир» – впечатлениями о Беларуси и выборах поделился наблюдатель из Германии

Прозрачность и организация на высоком уровне – едва ли не единогласно об этом заявляют международные эксперты, которые наблюдают за ходом президентской электоральной кампании. Но лучше один раз увидеть, чем точно сто раз услышать, особенно если речь про западную прессу. Ведь нам известно, какого искаженного мнения придерживаются там о нас. Принципа верить только своим глазам придерживается и господин Бауэр, член немецкой партии «Альтернатива для Германии». Впечатления о нашей стране, о настроениях евроистеблишмента и перспективах возрождения белорусско-немецкого сотрудничества – интервью «Недели».

Ольга Коршун, политический обозреватель:

Сложилось уже какое-то впечатление и о Беларуси, и о тех процессах избирательных, которые проходят в нашей стране? Детлеф Бауэр, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси, член немецкой партии «Альтернатива для Германии»:

Я был здесь, в Беларуси, впервые в 2019 году, и с самого начала я был впечатлен и очарован этой страной и ее жителями. Это был как будто другой мир, по сравнению с Германией. Меня встретили очень, очень тепло. И это подтверждалось снова и снова во время каждой моей поездки в Беларусь в 2019 и 2020 годах. Я встретил здесь друзей. Прекрасная жизнь здесь, и очень замечательная страна. Ну, по-другому и не скажешь. Я впервые здесь в качестве наблюдателя за выборами. У меня никогда раньше не было такой роли. Я много читал о выборах и слышал о последних президентских выборах 2020 года. И уже тогда видел, что Запад, западные партии, Еврокомиссия постоянно говорили, что все неправильно, выборы были неправильными, мы не признаем Президента Лукашенко. А теперь, в этом году, выборы только в воскресенье, а Еврокомиссия уже готовилась заявить, что эти выборы фиктивны, что выбор белорусов неправильный и мы не признаем победителя, если им окажется Президент Лукашенко. Но это не имеет ничего общего с демократией. Вообще ничего! Они не хотят признавать настоящие демократические выборы. И подобное совершенно неприемлемо. Народ Беларуси желает голосовать, они проголосуют и выберут правильного Президента. Я в этом совершенно убежден. Ольга Коршун:

Почему так Запад настроен против нас?

Детлеф Бауэр:

Я думаю, что эта санкции против Беларуси, это неприятие Беларуси затрагивает эту русофобию, непринятие всего русского. У Беларуси с Россией прочные связи, они крепкие партнеры, будь то Беларусь или Россия, они хотят это отвергнуть. Они подчинены Америке, они вассалы Америки, американской политики. Соединенные Штаты всегда отвергали все русское. И вот так возникает это отторжение, это решительное отторжение Беларуси. И да, они опасаются, что сильное сообщество государств, такое, к примеру, как у Беларуси и России, возможно, может привести к разрушению ЕС, его концепции. Ольга Коршун:

Германия поддерживает санкции как один из методов борьбы с нами или против нас? Детлеф Бауэр:

Санкции, которые Запад сейчас вводит против Беларуси, наносят ущерб белорусской экономике, это да. Они наносят огромный ущерб немецкой экономике. Даже не Беларуси, а эти санкции наносят ущерб экономике Германии. Очень многие крупные корпорации закрывают свои заводы или увольняют людей. Они эмигрируют, уезжают со своей продукцией за границу – в Китай, в США, куда-то еще. На данный момент все лучше, кроме Германии. Санкции приводят к очень и очень высоким расходам на электроэнергию. В Германии я платил один евро и несколько центов (или около одного евро) за киловатт-час. У меня дома был такой обогреватель электрический. Стоимость электроэнергии составила чуть более 500 евро в месяц. Так что это во много-много раз больше, чем стоимость электроэнергии здесь. И это касается не только частных лиц и частных домохозяйств, но и в значительной степени промышленности. Предприятия больше не могут себе позволить платить за электроэнергию, и поэтому все, что вы слышите, – что еще одна компания обанкротилась, уходит за границу, просто потому, что платить за электроэнергию в Германии больше не может.

Ольга Коршун:

Мы выступаем за диалог. И даже при таком минимальном уровне сотрудничества, который Европа сама инициирует, мы тем не менее выступаем за возобновление диалога. Об этом не раз говорил наш Президент. Как вы считаете, в ближайшее время возможно возобновление сотрудничества? Если не в полном объеме, то хотя бы часть. Детлеф Бауэр:

Двусторонние отношения Беларуси и Германии фактически находятся в нулевой точке. Они заморожены. Из-за этих санкций, из-за этой русофобии, которая у нас творится, больше нет никаких отношений. Важно или было бы важно, чтобы отношения возобновились. Моя партия АдГ хочет этого. Она также немедленно прекратила бы санкции, в том числе против Беларуси. Мы хотели бы шаг за шагом восстанавливать нормальные отношения, начинать заново, чтобы это сотрудничество снова развивалось и снова существовал нормальный, регулируемый обмен между двумя государствами. Ольга Коршун:

Беларусь – достаточно молодое государство. Мы получили независимость только в начале 1990-х. И в то время (возможно, чуть раньше) начала зарождаться наша избирательная система. Как вы оцените тот путь, который прошла Беларусь, как реформировалась наша избирательная система, наше избирательное право?