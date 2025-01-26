В чём особенность Беларуси? Ответил Президент Александр Лукашенко

«Марафон единства» действительно произвел впечатление. Об этом спрашивали даже сегодня, 26 января, во время общения с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Журналисты обратили внимание на речь главы государства, которая буквально магнетизировала даже через экраны телевизоров. Впрочем, секрета тут никакого нет – природное свойство правды.