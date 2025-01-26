В чём особенность Беларуси? Ответил Президент Александр Лукашенко

«Марафон единства» действительно произвел впечатление. Об этом спрашивали даже сегодня, 26 января, во время общения с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Журналисты обратили внимание на речь главы государства, которая буквально магнетизировала даже через экраны телевизоров. Впрочем, секрета тут никакого нет – природное свойство правды.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот особенность нашей страны. Если пять лет назад мы видели, что у нас очумелых было определенное количество. Не большинство же всегда власть и страну переворачивало – дикое меньшинство. Возьмите 1917 год. Большевиков сколько было у нас? Меньше 100 тысяч. Перевернули страну, взяли власть. И по многим другим. Были такие.
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