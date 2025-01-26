Лукашенко на пресс-конференции рассказал, ищет ли он преемника

Отличие этой избирательной кампании в том, что мы больше говорили не о наших прежних заслугах, а сосредоточились на будущем, на том, какой хотим видеть нашу Беларусь и что для этого нужно сделать. Президент не раз уже говорил, что 2025 год будет непростым. Это связано с ситуацией в России и в целом с той политикой, которая складывается по нашему внешнему контуру. Но в любом случае мы строим планы на будущее. У Президента спрашивали и про следующие выборы, которые должны пройти в 2030 году. Глава государства отшучивался, мол, так надолго не загадывает, но даже не в этом суть. Самое главное – сохранить страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я этого преемника не ищу. Ищет ли Наталья Ивановна или Владимир Евгеньевич, я не знаю. Ну, наверное, продумывают. Мы уже с Натальей Ивановной люди немолодые, хватит уже нам, а Владимиру Евгеньевичу еще работать. Но и нам с ней небезразлично, кто будет во власти в нашей стране. Но мы пока живем выборами этими. После выборов будем думать. Я сказал, что если нам народ доверит, то нам надо думать о том, как 2025 год пройти вместе с россиянами, чтобы под Стива не подставиться снова, чтобы они нам не крутили, не вертели. Выстраивать свою жизнь на будущее. А мы выстроим. Французы и итальянцы должны знать, что мы выстроим свою жизнь. Ничего вы с нами не сделаете.

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