Глава МИД Венгрии: мы хотим скорейшего прекращения военных действий в Украине

Несмотря на санкции, которые Евросоюз вводит против нашей страны, Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения ЕС. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководитель внешнеполитического ведомства этого европейского государства посещал нашу страну неоднократно, в том числе после августа 2020 года. Отметим, Венгрия стала единственной в Европейском союзе, кто принял верительные грамоты посла Беларуси и продолжает развивать дипломатические отношения на основе взаимного уважения и равноправия.

Такие шаги – прямое отстаивание независимости от западной политики. А Евросоюзу независимость сегодня крайне необходима. Под давлением Вашингтона Европа идет на прямые убытки: здесь в пять раз дороже стоят энергоносители, чем в США. Утрата экономической стабильности ведет к потере суверенитета, но Евросоюз должен оставаться мощным объединением. Такое мнение глава белорусского государства высказывал не раз. К сожалению, не все это слышат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему-то в Евросоюзе считают, что мы являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в Евросоюзе и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза. Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза. Подробнее.

Президент подчеркнул, что белорусы не злопамятные. Санкции, которые вводит ЕС, мы преодолели. Остаются некоторые вопросы по части логистики, но они будут разрешены уже в следующем году. Впрочем, глава государства смотрит на политику ограничений более широко. По сути, это очередной шаг к разрушению существующей системы миропорядка. Сначала Америка подтолкнула к военному конфликту Украину, но скоро в этот горячий котел может угодить вся Европа. Как считает Александр Лукашенко, ЕС мог бы остановить военный конфликт. Однако все понимают, что давление на союз из-за океана мощное. Как подчеркнул Президент, позиции Беларуси и Венгрии схожи по вопросу украинского кризиса: нам эта война не нужна. Министр иностранных дел Венгрии согласился с главой государства.