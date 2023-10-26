Головченко призвал ШОС сделать совместное заявление о недопустимости санкций в жизненно важных сферах

Совместная работа стран ШОС ускорит построение многополярного мира, поможет устранить лишние барьеры и создать благоприятные условия для торговли и инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня одно из важнейших направлений в ее работе – обеспечение продовольственной безопасности во всем мире. Нелегитимные санкции и ограничительные меры ведут к дефициту удобрений, снижению урожайности, росту цен. Все это – реальная угроза голода в наименее развитых странах. Позиция белорусской стороны по этому поводу в 2023 году звучала на заседании Совета глав государств ШОС в Нью-Дели, на саммите БРИКС в ЮАР, с трибуны ООН в Нью-Йорке.