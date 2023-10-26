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Головченко призвал ШОС сделать совместное заявление о недопустимости санкций в жизненно важных сферах

26 октября 2023 10:49
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Совместная работа стран ШОС ускорит построение многополярного мира, поможет устранить лишние барьеры и создать благоприятные условия для торговли и инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко призвал ШОС сделать совместное заявление о недопустимости санкций в жизненно важных сферах-1

Сегодня одно из важнейших направлений в ее работе – обеспечение продовольственной безопасности во всем мире. Нелегитимные санкции и ограничительные меры ведут к дефициту удобрений, снижению урожайности, росту цен. Все это – реальная угроза голода в наименее развитых странах. Позиция белорусской стороны по этому поводу в 2023 году звучала на заседании Совета глав государств ШОС в Нью-Дели, на саммите БРИКС в ЮАР, с трибуны ООН в Нью-Йорке.

Головченко призвал ШОС сделать совместное заявление о недопустимости санкций в жизненно важных сферах-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Хочу предложить выступить единым фронтом и сделать совместное заявление ШОС о недопустимости введения санкций в жизненно важных сферах, которые влияют на продовольственную безопасность. За этим столом сидят представители стран, которые формируют половину населения земного шара и четверть мирового ВВП. Уверен, что даже больше. И их голос не может быть проигнорирован ни странами коллективного Запада, ни контролируемыми ими международными организациями.

Премьер-министр Беларуси предложил провести День национальных культур ШОС на «Славянском базаре».

# Шанхайская организация сотрудничества # Роман Головченко # Фотофакт

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