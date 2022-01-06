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Виктор Хренин: Президент утвердил направить в Казахстан подготовленную миротворческую роту

06 января 2022 17:08
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Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зашла речь на совещании и о роли Беларуси в урегулировании конфликта в Средней Азии. Ее сегодня четко обозначил наш Президент. Александр Лукашенко обратился к народу Казахстана, четко расставив акценты: Беларусь готова к оказанию именно миротворческой помощи.  

Виктор Хренин: Президент утвердил направить в Казахстан подготовленную миротворческую роту-1

Алена Сырова, политический обозреватель: 
В то время, как глава государства озвучивал эти тезисы, на военном аэродроме наши военные готовились к вылету. Примечательно, что вместе с коллегами из России, которые предоставили свой транспорт. Белорусские миротворцы хорошо подготовлены, только недавно проходили совместные учения. Теперь вот отправляются в Казахстан.

Виктор Хренин: Президент утвердил направить в Казахстан подготовленную миротворческую роту-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Нашим Президентом утверждено для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций. Данное подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. Подразделение укомплектовано только военнослужащими по контракту.

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# Протесты в Казахстане # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Виктор Хренин # Фотофакт

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