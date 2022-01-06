Виктор Хренин: Президент утвердил направить в Казахстан подготовленную миротворческую роту

Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зашла речь на совещании и о роли Беларуси в урегулировании конфликта в Средней Азии. Ее сегодня четко обозначил наш Президент. Александр Лукашенко обратился к народу Казахстана, четко расставив акценты: Беларусь готова к оказанию именно миротворческой помощи.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В то время, как глава государства озвучивал эти тезисы, на военном аэродроме наши военные готовились к вылету. Примечательно, что вместе с коллегами из России, которые предоставили свой транспорт. Белорусские миротворцы хорошо подготовлены, только недавно проходили совместные учения. Теперь вот отправляются в Казахстан.