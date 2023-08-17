Президент Беларуси встретился с министром обороны КНР Ли Шанфу. Важные моменты визита
Военное сотрудничество Беларуси и Китая не направлено против третьих стран. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с министром обороны КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни Ли Шанфу находится с трехдневным визитом в нашу страну.
Надо отметить, что на протяжении многих лет военные двух стран находятся в довольно плотном контакте – регулярно обмениваются опытом, проходят обучение в вузах обеих стран. Кроме того, Беларусь и Китай проводят совместные учения, ближайшие запланированы на 2024 год. Впрочем, этот визит имеет не только профильное значение, но и политическое. Всем понятно, что мнение Китая в момент геополитической перестройки, мягко говоря, имеет вес. От того пристальное внимание тех, с кем представители Поднебесной ведут диалог. Личный.
Алена Сырова продолжит тему.
Визит министра обороны любой страны в Беларусь на фоне геополитической напряженности рассматривают с особенным вниманием, когда речь идет о главе военного ведомства сверхдержавы оно увеличивается стократно. Тем более что Ли Шанфу, прежде чем приехать к нам, посетил Россию. Эти визиты уже окрестили в СМИ визитами поддержки. Президент нашей страны с порога не то предостерегает, не то напоминает визави об эффекте самого факта этой встречи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, чтобы знали, самая медийная персона сейчас во всем мире.
Все внимание к Китаю как к мощнейшему центру силы, который сегодня противостоит идее однополярного мира, пропагандируемого Западом. И здесь мы единомышленники. Притом стали таковыми не вчера. Десятилетия назад Александр Лукашенко лично вписался за перспективное сотрудничество с Китаем. Под дружное недоумение некоторых не столько дальновидных деятелей.
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Приезд Ли Шанфу в Минск, как он сам подчеркнет позднее, логичное продолжение государственного визита нашего Президента в Китай в начале 2023 года. Тогда Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились о перспективах дальнейшего сотрудничества, в том числе в военной сфере. И дошлифовать нюансы приехал руководитель профильного ведомства. Дисциплина и последовательность, как она есть. Может потому так опасаются нашего союза? Президент Беларуси в очередной раз озвучивает общую позицию.
Александр Лукашенко:
Я безмерно уважаю своего друга. Мы давно знакомы с ним. Я очень прошу вас передать от имени белорусского народа самые теплые и добрые пожелания ему, его семье за все то, что Китай в последнее время сделал для Беларуси.
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В течение нескольких часов шли переговоры за закрытыми дверями голубого зала Дворца Независимости. Очень давно в нем не проходили встречи, и то, что сегодняшняя состоялась именно там, – знак особый.
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