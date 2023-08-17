Президент Беларуси встретился с министром обороны КНР Ли Шанфу. Важные моменты визита

Военное сотрудничество Беларуси и Китая не направлено против третьих стран. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с министром обороны КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни Ли Шанфу находится с трехдневным визитом в нашу страну.

Надо отметить, что на протяжении многих лет военные двух стран находятся в довольно плотном контакте – регулярно обмениваются опытом, проходят обучение в вузах обеих стран. Кроме того, Беларусь и Китай проводят совместные учения, ближайшие запланированы на 2024 год. Впрочем, этот визит имеет не только профильное значение, но и политическое. Всем понятно, что мнение Китая в момент геополитической перестройки, мягко говоря, имеет вес. От того пристальное внимание тех, с кем представители Поднебесной ведут диалог. Личный.

Алена Сырова продолжит тему.

Визит министра обороны любой страны в Беларусь на фоне геополитической напряженности рассматривают с особенным вниманием, когда речь идет о главе военного ведомства сверхдержавы оно увеличивается стократно. Тем более что Ли Шанфу, прежде чем приехать к нам, посетил Россию. Эти визиты уже окрестили в СМИ визитами поддержки. Президент нашей страны с порога не то предостерегает, не то напоминает визави об эффекте самого факта этой встречи.