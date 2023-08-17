Министр обороны Китая о Лукашенко: вы являетесь дальновидным политическим руководителем

Военное сотрудничество Беларуси и Китая не направлено против третьих стран. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с министром обороны КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни Ли Шанфу находится с трехдневным визитом в нашу страну.
Приезд Ли Шанфу в Минск, как он сам подчеркнет позднее, логичное продолжение государственного визита нашего Президента в Китай в начале 2023 года. Тогда Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились о перспективах дальнейшего сотрудничества, в том числе в военной сфере. И дошлифовать нюансы приехал руководитель профильного ведомства.
Слова Ли Шанфу, которые все скрупулезно будут рассматривать, читать между строк, но некоторые, сами понимаете почему, предпочтут их не заметить. Политика, как и Восток, дело тонкое. Но все всё понимают.
Ли Шанфу, министр обороны Китайской Народной Республики:
Прежде всего разрешите передать от имени председателя Китайской Народной Республики наилучшие пожелания в ваш адрес и теплый привет. Вы являетесь дальновидным политическим и стратегическим руководителем. Вы пользуетесь огромной любовью белорусского народа, вы руководите белорусской страной и достигли больших успехов в процветании и развитии вашей страны. Читайте далее.
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