Министр обороны Китая о Лукашенко: вы являетесь дальновидным политическим руководителем

Военное сотрудничество Беларуси и Китая не направлено против третьих стран. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с министром обороны КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни Ли Шанфу находится с трехдневным визитом в нашу страну.

Приезд Ли Шанфу в Минск, как он сам подчеркнет позднее, логичное продолжение государственного визита нашего Президента в Китай в начале 2023 года. Тогда Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились о перспективах дальнейшего сотрудничества, в том числе в военной сфере. И дошлифовать нюансы приехал руководитель профильного ведомства.