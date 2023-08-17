Министр обороны КНР – Лукашенко: «Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира»

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил глава государства во время встречи с министром обороны КНР Ли Шанфу, который в эти дни находится с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Силу всегда уважают». Александр Лукашенко встретился с министром обороны КНР

Дипломатическим отношениям наших стран уже больше 30 лет. Беларусь и Китай на фундаменте дружбы и взаимного уважения достигли «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства». В начале года состоялся государственный визит нашего Президента в Китай, в ходе которого Александр Лукашенко и Си Цзиньпин достигли важных договоренностей по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, включая военную сферу.

Ли Шанфу, министр обороны Китайской Народной Республики:

Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира и развитие во всем мире. В начале года состоялся ваш государственный визит в Китай, в ходе которого достигнуты важные договоренности по дальнейшему укреплению двустороннего военного сотрудничества, включая военную сферу. Целью моего визита в Беларусь являются именно реализация важных договоренностей на уровне глав государств и дальнейшее укрепление двустороннего военного сотрудничества.