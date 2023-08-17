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Министр обороны КНР – Лукашенко: «Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира»

17 августа 2023 10:40
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Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил глава государства во время встречи с министром обороны КНР Ли Шанфу, который в эти дни находится с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Силу всегда уважают». Александр Лукашенко встретился с министром обороны КНР

Министр обороны КНР – Лукашенко: «Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира»-1

Дипломатическим отношениям наших стран уже больше 30 лет. Беларусь и Китай на фундаменте дружбы и взаимного уважения достигли «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства». В начале года состоялся государственный визит нашего Президента в Китай, в ходе которого Александр Лукашенко и Си Цзиньпин достигли важных договоренностей по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, включая военную сферу.

Министр обороны КНР – Лукашенко: «Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира»-4

Ли Шанфу, министр обороны Китайской Народной Республики:
Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира и развитие во всем мире. В начале года состоялся ваш государственный визит в Китай, в ходе которого достигнуты важные договоренности по дальнейшему укреплению двустороннего военного сотрудничества, включая военную сферу. Целью моего визита в Беларусь являются именно реализация важных договоренностей на уровне глав государств и дальнейшее укрепление двустороннего военного сотрудничества.

Министр обороны КНР – Лукашенко: «Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира»-7

Китайская сторона готова и дальше углублять сотрудничество по всем отраслям и сферам. В настоящее время КНР для нашей страны – второй партнер по объему двусторонней торговли. В 2022-м рост взаимного товарооборота составил более 30 %.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Фотофакт

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