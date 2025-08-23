Беларусь может предложить ШОС конкретные решения многих проблем – экономист

Большой разговор, который состоялся накануне, обсуждает экспертное сообщество. Президент Беларуси дал интервью Медиакорпорации Китая и ответил на вопросы белорусских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аналитик БИСИ: Китай видит в Беларуси надёжного партнёра.
Время для интервью китайскими журналистами выбрано не случайно, считают эксперты, важно в преддверии масштабных политических событий услышать белорусскую точку зрения.
Юлия Абухович, экономический эксперт:
В рамках наших отношений нас связывает, что у нас единое политическое понимание сложившейся ситуации, стремление к многополярному миру с равными отношениями для всех участников. И у нас очень серьезное понимание взаимодополняемости наших отношений. Республика Беларусь стала полноправным членом ШОС, и сегодня мы можем говорить, что для Беларуси в рамках сотрудничества открываются достаточно серьезные перспективы. Поэтому для республики это, конечно же, шаг вперед, потому что она сегодня реально может предложить конкретные решения очень многих проблем.
Более двух часов продолжалась открытая беседа Александра Лукашенко с журналистами. Глава государства дал исчерпывающие ответы на все вопросы. Основной месседж разговора – Беларусь готова вести диалог со всеми странами без исключения на принципах уважения, равноправия и справедливости.
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