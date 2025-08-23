Беларусь может предложить ШОС конкретные решения многих проблем – экономист

Юлия Абухович, экономический эксперт:

В рамках наших отношений нас связывает, что у нас единое политическое понимание сложившейся ситуации, стремление к многополярному миру с равными отношениями для всех участников. И у нас очень серьезное понимание взаимодополняемости наших отношений. Республика Беларусь стала полноправным членом ШОС, и сегодня мы можем говорить, что для Беларуси в рамках сотрудничества открываются достаточно серьезные перспективы. Поэтому для республики это, конечно же, шаг вперед, потому что она сегодня реально может предложить конкретные решения очень многих проблем.