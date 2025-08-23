Более половины немцев не ожидают роста экономики при нынешнем правительстве – опрос

Жители Германии мало верят, что станут жить лучше. По крайней мере, при нынешнем правительстве. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Международным социологическим институтом. Как выяснилось, немцы настроены достаточно пессимистично и абсолютно не уверены в завтрашнем дне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины опрошенных не верят, что экономика сможет опять расти, пока страной продолжает руководит кабмин под руководством канцлера Фридриха Мерца. В связи с этим, по признанию самих немцев, от завтрашнего дня они не ждут ничего хорошего.

Так, 37 % уверены, что в ближайшее время их материальное положение значительно ухудшится. Почти половина, 48 %, полагают, что пока оно останется на прежнем уровне. И этот пессимизм немцев оправдан. Особенно на фоне тех новостей, которые им приходится слышать почти каждый день.

Несколько дней глава Минфина призвал все министерства найти, на чем можно сэкономить, чтобы хоть как-то снизить дефицит бюджета, который достиг 30 миллиардов евро. И вот накануне федеральное статистическое агентство сообщило, что по итогам второго квартала экономика Германии сократилась почти на полпроцента, что выше прогнозов. Такое снижение ВВП страны стало самым сильным за год. О каком уж тут оптимизме можно говорить?