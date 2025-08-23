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Военные Южной Кореи открыли огонь на границе с КНДР

23 августа 2025 16:51
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Тревожная новость пришла с Корейского полуострова. Отношения между КНДР и Южной Кореей, которые и так никогда не были простыми, подошли к опасной черте. На границе двух стран прозвучали выстрелы. По заявлению Пхеньяна, Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь на границе с КНДР.

Военные Южной Кореи открыли огонь на границе с КНДР-2

Сообщается о более чем 10 выстрелах из крупнокалиберного пулемета по северокорейским военнослужащим, которые строят постоянные ограждения вблизи южной пограничной линии. В Пхеньяне назвали произошедшее серьезной провокацией. Действия Южной Кореи в районе границы, где огромные вооруженные контингенты стоят друг напротив друга, может привести к непредсказуемым последствиям. 

Корейская народная армия оставляет за собой право на ответные меры. Этот инцидент произошел во время проходящих американо-южнокорейских учений, которые, по мнению Пхеньяна, подрывают стабильность в регионе и нацелены на отработку внезапного удара по КНДР.

# Международная политика

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