Военные Южной Кореи открыли огонь на границе с КНДР

Тревожная новость пришла с Корейского полуострова. Отношения между КНДР и Южной Кореей, которые и так никогда не были простыми, подошли к опасной черте. На границе двух стран прозвучали выстрелы. По заявлению Пхеньяна, Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь на границе с КНДР.

Сообщается о более чем 10 выстрелах из крупнокалиберного пулемета по северокорейским военнослужащим, которые строят постоянные ограждения вблизи южной пограничной линии. В Пхеньяне назвали произошедшее серьезной провокацией. Действия Южной Кореи в районе границы, где огромные вооруженные контингенты стоят друг напротив друга, может привести к непредсказуемым последствиям.

Корейская народная армия оставляет за собой право на ответные меры. Этот инцидент произошел во время проходящих американо-южнокорейских учений, которые, по мнению Пхеньяна, подрывают стабильность в регионе и нацелены на отработку внезапного удара по КНДР.