«Пытаются примазываться». Воскресенский о реакции беглых на диалог Минска и Вашингтона

Детали общения Александра Лукашенко и Дональда Трампа, постепенное развитие двусторонних белорусско-американских отношений также были в центре внимания большого разговора. Бонусы на свой счет в развитии диалога Минска и Вашингтона на свой счет пытаются записать беглые за рубежом, но на самом деле они не имеют никакого отношения к белорусско-американским договоренностям.

Юрий Воскресенский, политолог:

Различные экстремистские группы бывших белорусов, которые называют почему-то себя «оппозицией», коей не являются – потому что у оппозиции есть и политическая программа, и конструктивная программа ее реализации, и сторонники (коих нет у этих экстремистских групп) – пытаются примазываться к последнему диалогу между американцами и белорусами.

Это бессмысленно, потому что, во-первых, они не имеют никакого понимания об этом диалоге, никакого знания, и никто их не опрашивает в процессе этого диалога. А во-вторых, они не представляют никакой политической силы. За ними никого нет, и ни малейшего нет понимания о том, что такое реальная политика.

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