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Польша выделила почти миллиард злотых на производство боеприпасов

23 августа 2025 16:47
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Польша продолжает наращивать свой военный потенциал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И делает это, что называется, в режиме нон-стоп, не жалея на это никаких средств и сил. Так, Варшава заключила ряд контрактов, которые, как громко сообщили местные СМИ, стали – цитата – «новаторскими событиями в польской оружейной промышленности». 

Что же так восхитило журналистов? А то, что Польша многократно увеличивает выпуск боеприпасов. Особую гордость вызывает тот факт, что для ускорения этого процесса будет построено три новых завода. Уже подписано соответствующее соглашение и начались работы. Вся продукция будет изготавливаться из польских комплектующих. 

Для воплощения этого амбициозного проекта два крупных оборонных концерна получили из бюджета крупную сумму, почти 2,5 миллиарда злотых, или около 570 миллионов евро. За эти громадные деньги, отобранные у налогоплательщиков, Варшава планирует в течении ближайших 2-3 лет увеличить выпуск снарядов в 5 раз, до 250 миллионов единиц в год. Но это лишь часть грандиозных планов по перевооружению Польши. Сейчас идут активные переговоры с южнокорейскими компаниями о налаживании совместного производства по выпуску ракет. 

Польша выделила почти миллиард злотых на производство боеприпасов-2

Петр Войцеховский, глава оружейного концерна (Польша):
Мы ведем переговоры, и я надеюсь, что в ближайшие недели мы достигнем соглашения. Благодаря этому проекту мы получим мощности по производству ракет, которых у Польши никогда раньше не было. Мы сможем удовлетворить не только собственные потребности, но и потребности наших союзников. Боеприпасы, производимые совместно с корейцами, должны иметь дальность не менее 80 км. Ракеты будут производиться на территории Польши и станут проектом с нуля, а не расширением существующих заводов.

Впрочем, польским журналистам удалось узнать еще один факт. Варшава сейчас ведет переговоры с крупной британской оружейной компанией. Подробности сделки не разглашаются, известно лишь, что она выпускает самолеты, беспилотные летательные аппараты, подводные лодки и бронетехнику. Похоже, планы польских чиновников не имеют рамок: обороняться они готовы на земле, под водой и в воздухе. Вопрос только: от чего? И кто за это заплатит? 

# Новости Польши # Оружие и боеприпасы

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