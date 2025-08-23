Китай заинтересован в обмене опытом с Белстатом – Медведева

Сотрудники белорусских органов статистики ежегодно готовят более 2 миллионов отчетов по 36 различным направлениям: от промышленности и сельского хозяйства до демографии, образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно к этому списку добавилась и туристическая отрасль. Согласно последним данным, за минувший год поток зарубежных гостей в нашей стране вырос на 17 %. В своей работе сотрудники Белстата идут в ногу со временем, постоянно совершенствуя методы сбора и обработки данных. И это более чем вековой путь от примитивных счетов до новейших цифровых систем.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Наши данные представлены на всех площадках. Мы работаем со Статкомитетом СНГ, мы очень плотно работаем с коллегами из Росстата, со статистиками из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана. Сегодня на высокой степени готовности проекты меморандумов с Азербайджаном и Китаем. Наши коллеги из Китая также заинтересованы в обмене опытом с нами.

Система Белстата – это, по сути, большая армия профессионалов, которые трудятся во всех регионах страны – всего более 1 700 человек. Накануне праздника наиболее заслуженные работники органов госстатистики получили награды.