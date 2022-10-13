«Настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам». Лукашенко выступил на саммите в Астане

Выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития – такая цель, по мнению Александра Лукашенко, объединяет страны-участницы международного форума в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Александр Лукашенко обозначил наши приоритеты сотрудничества в рамках объединения и призвал коллег вместе противостоять современным вызовам. Беларусь нацелена на конструктивное сотрудничество в вопросах укрепления евразийской безопасности, развитию торгово-экономических отношений, промышленной кооперации и углублению гуманитарных связей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания Третьей мировой войны, в которой победителей не будет. Задуматься должны все, поскольку ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире.

Цепь конфликтов, потрясших Старый Свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации. Их цель – всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам.

Являясь частью большой Евразии, Беларусь не может игнорировать сегодняшнее положение дел в регионе. Убежден, что настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, с которыми мы столкнулись.