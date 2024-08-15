Лукашенко: у Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью – тут никакой конспирологии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите наши отношения. Абсолютно близкие. У Президента Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью. Это естественно, тут ничего не надо придумывать, никакой конспирологии. Мы союзники – этим все сказано. Даже не в союзе дело. Некоторые говорят: мы русские люди. Чем мы отличаемся, белорусы от русских? Да ничем. Я когда-то в шутку говорил: белорусы – это те же русские, но со знаком качества. Так, в шутку. Ничем мы не отличаемся. Ты говоришь о союзе: мы неугодны были для России, не та политика, шапку Мономаха кто-то хочет схватить в Кремле и так далее, и тому подобное. И в силу этого шел такой прессинг на Беларусь. Но я все равно вместе со своими коллегами проводил ту политику, которая проводится сейчас. И часто даже у нас с Путиным были разногласия, и серьезные. И я говорю: знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем.

Ох, как нас РТР и все каналы тогда критиковали. Возьмите эти материалы и посмотрите: да ну, как, спиной к спине, да не будут такие времена… А военные ваши говорили: да что там Беларусь, подумаешь, тут 800-1 000 километров, мы стрельнем из-под Москвы через Беларусь и поразим любую цель на Западе. Оказалось, это не так. До того, как стрельнуть, и найдутся ли такие люди, которые могут стрельнуть соответствующим оружием… Оказалось, стоим спиной к спине. Когда началась специальная военная операция, я откровенно рассказывал, она началась и через несколько дней мы с Путиным встречались. И до этого он говорит: я тебя прошу, прикрой нас с тыла. Я говорю: какого тыла? Стык Украины, Беларуси и Польши. Я так подумал: молодец, чувствует же, что эти мерзавцы могут что угодно. И тогда я сказал, что мы не позволим русским в спину стрелять. Мы тогда подняли почти пол-армии и закрыли то направление. Они поняли, что шутки в этом плане плохи. Поэтому вот, стоим. Иногда спиной, иногда друг на друга глядя, и сражайся против этих циников.