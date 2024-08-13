Украина пошла all-in! Воскресенский про провокации в Курской области и на белорусской границе

Юрий Воскресенский, политолог:

Они подняли ставки на самую высокую величину. В играх у букмекеров и криптанов это называется «пойти all-in». Они пошли all-in. И, к сожалению, они добились определенного результата на этапе первых нескольких дней. Сейчас их планомерно вычищают, уничтожают. Российские спецназовцы и другие подразделения делают это очень умело. У них есть большой опыт. Но дело в том, что в этом пьяном бандеровском угаре, в этом танце они могут пойти дальше. Ведь уже мы слышим сегодня целый день в эфире вражеских инфоканалов слова – Беларусь и Приднестровье. Не дай бог они пойдут в Беларусь. В этом плане блестящая работа нашего МИДа. Наш МИД бьет в колокола, сразу предупреждает весь регион, всех соседей о последствиях, моментально среагировал. Если никаких ответов не будет, надо выкидывать отсюда все украинское посольство в полном составе. И надо быть, к сожалению, готовым к любым провокациям. Поэтому решение главнокомандующего вывести на линию соприкосновения «Искандеры» и «Полонезы» самое своевременное. И если еще раз полетят какие-то беспилотники, пилотники, любые средства поражения, то мне страшно представить, какой будет ответ. Поэтому наши украинские соседи должны подумать еще раз, прежде чем организовывать эти провокации.

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