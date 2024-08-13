Воскресенский: в Польше говорят, что Почобут не хочет покидать Беларусь. Они лгут!

Юрий Воскресенский, политолог:

Мы замечательно сейчас увидели скриншоты, в которых они в пятницу говорили о том, что Почобут не хочет покидать Беларусь. Даже сказала это руководительница канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая. И тут же ее опровергает потом супруга Почобута. И действительно они, когда говорят, лгут, потому что они не могут знать, хочет он, не хочет, хочет он с условиями, не хочет он без условий или с условиями. У них нет в течение последнего года никакого с ними контакта. Никакого. Ни через адвокатов, ни через посетителей, ни через письма. Поэтому мы словили их на лжи. Было это озвучено в том числе почему? Вот я приоткрою тайну, белорусская сторона была шокирована, потому что его предлагали бонусом к этому большому обмену, к этому Красикову, Яшину. Забирайте. Забирайте без всяких условий. Как жест доброй воли.

Григорий Азаренок, СТВ:

И вообще, если честно, достали эти все разговоры. И достал этот Почобут.

Юрий Воскресенский:

Тем более в очередной раз убедиться, что они обмануты. Никакие пункты они не откроют. Потому что это все понятно. Идет экзистенциальная война между Западом и Россией. В рамках всей этой войны…

Григорий Азаренок:

Тут судьба одного отдельно взятого поляка.

Юрий Воскресенский:

Да плевать. Дальше. Что меня удивило? Что наши экстремистские ресурсы пишут: он соврал, он гражданин Беларуси. Да, у него двойное гражданство. А если он не гражданин Польши, так уличите меня во лжи. Обратитесь в МИД Польши с вопросом, является ли он гражданином Польши. И вот если они скажут, что нет, тогда мы продемонстрируем его польский паспорт.

Читайте также:

Казаков о стиле управления Лукашенко: хочешь больше власти? Бери, делай, но потом отчитайся

Азаренок: любой, кто против Лукашенко, всегда оказывается врагом России – это железное правило

Петровский: ответственность за свой поступок, свой выбор – это должен быть центральный стержень для белорусов