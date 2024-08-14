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Роман Головченко провёл встречу с делегацией из Китая – стороны подготовили большой пакет соглашений

14 августа 2024 17:09
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Беларусь и Китай должны наполнить новым экономическим содержанием «всепогодный» статус двухстороннего партнерства. Об этом сегодня, 14 августа, заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи с председателем Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко провёл встречу с делегацией из Китая – стороны подготовили большой пакет соглашений-1

Стороны уже подготовили для подписания соответствующий пакет соглашений. Сфера интересов обширная – от экономики и торговли до науки, образования, цифрового развития. В ближайшее время Минск посетит премьер Госсовета КНР. В ходе его визита планируется утвердить детализированный план по сопряжению промышленной политики Беларуси и Китая. Этот документ наполнит конкретикой наши отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Роман Головченко провёл встречу с делегацией из Китая – стороны подготовили большой пакет соглашений-4

Ло Чжаохуэй, председатель Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству Китая:
Беларусь для Китая – надежный друг и партнер. На фоне внешних проблем и региональных конфликтов две страны подвергаются давлению со стороны коллективного Запада, поэтому стратегическое значение белорусско-китайских отношений имеет особое значение.

Несмотря на сложные геополитические условия, мировую турбулентность и международную нестабильность двухсторонние контакты Беларуси и Китая развиваются по восходящей. Огромный вклад в это вносят главы двух государств.

# Беларусь-Китай # Роман Головченко

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