Лукашенко: на Западе нет ответственных политиков
Беларусь не хочет войны против НАТО, не хочет эскалации, но, если переступят нашу госграницу, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня ведущему и журналисту телеканала «Россия» в интервью для итоговой программы «Большие воскресные вести», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсудили и события в Курской области, и красные линии, и кнопки, были вопросы и о личном, но начался почти двухчасовой разговор с повестки дня сегодняшнего. Так, Евгений Попов спросил у Президента Беларуси о действиях наших литовских соседей. Напомним, это государство с 16 августа запретило въезд на свою территорию легковым автомобилям на белорусских номерах.
Евгений Попов, ведущий телеканала «Россия»:
Литва запретила въезд всем автомобилям с белорусскими номерами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А с российскими?
– С российскими, вероятно, уже давно. Как к этому относиться?
– Я бы на вашем месте многие вопросы, касающиеся Литвы, и не комментировал, потому что они не знают сами, что творят. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет.
– С точки зрения граждан, наших, белорусских, это повлияет?
– Слава богу, наши перестанут вывозить деньги за пределы Беларуси и России. Огромные деньги, миллиарды долларов вывозили. Сейчас не будут вывозить – если смотреть с точки зрения экономики. Если смотреть с точки зрения политики, это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям в Литве, гражданам Литвы. Что бы мы о литовцах ни говорили, это очень трудолюбивые с советских времен люди. А они сравнивают то, что было в Советском Союзе, и сейчас. В Советском Союзе та же Украина, Литва жемчужинами были. Я-то это хорошо помню, Литва была очень развитой страной. Можем называть приемники, автомобили и прочее советского времени. Они ведь это могли развить до уровня тех же «Мерседесов».
Сейчас у них вообще ничего нет, на этом месте руины. Поэтому товары они не могут предложить свои. А если так называемые литовские, значит, немцы или еще кто-то построили завод. И вот они со всего Союза вплоть до англосаксов вдоль границы – магазинов, точек хватало, они их и строили – туда вывозили товары, а мы от своего, точно, бешенства… Обязательно нужно было купить что-то импортное. Если не Gucci и Versace, то все, ты уже никакой. Я не знаю, ты какие костюмы носишь, а я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше шили. Я вам просто советую на это бешенство не обращать внимание. Может, где-то через запятую как пример приводить безумства Запада и Европейского союза. И до чего они могут довести своих сателлитов, которые не играли в истории и не играют сегодня никакой роли.