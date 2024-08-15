Лукашенко: на Западе нет ответственных политиков

Беларусь не хочет войны против НАТО, не хочет эскалации, но, если переступят нашу госграницу, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня ведущему и журналисту телеканала «Россия» в интервью для итоговой программы «Большие воскресные вести», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили и события в Курской области, и красные линии, и кнопки, были вопросы и о личном, но начался почти двухчасовой разговор с повестки дня сегодняшнего. Так, Евгений Попов спросил у Президента Беларуси о действиях наших литовских соседей. Напомним, это государство с 16 августа запретило въезд на свою территорию легковым автомобилям на белорусских номерах.

Евгений Попов, ведущий телеканала «Россия»:

Литва запретила въезд всем автомобилям с белорусскими номерами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А с российскими?

– С российскими, вероятно, уже давно. Как к этому относиться?

– Я бы на вашем месте многие вопросы, касающиеся Литвы, и не комментировал, потому что они не знают сами, что творят. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет.

– С точки зрения граждан, наших, белорусских, это повлияет?

– Слава богу, наши перестанут вывозить деньги за пределы Беларуси и России. Огромные деньги, миллиарды долларов вывозили. Сейчас не будут вывозить – если смотреть с точки зрения экономики. Если смотреть с точки зрения политики, это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям в Литве, гражданам Литвы. Что бы мы о литовцах ни говорили, это очень трудолюбивые с советских времен люди. А они сравнивают то, что было в Советском Союзе, и сейчас. В Советском Союзе та же Украина, Литва жемчужинами были. Я-то это хорошо помню, Литва была очень развитой страной. Можем называть приемники, автомобили и прочее советского времени. Они ведь это могли развить до уровня тех же «Мерседесов».