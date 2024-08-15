Лукашенко рассказал, готов ли он нажать «красную кнопку»: мы ответим мгновенно и адекватно

А буквально через несколько дней на ситуацию цинично среагировали в МИД Украины. Призвав, цитата, «не нагнетать антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет». Но факт остается фактом, подкрепленным конкретными доказательствами. Российский журналист Евгений Попов поинтересовался впечатлением Александра Лукашенко на такой вызывающий ответ украинских дипломатов.

С учетом того, что происходит по периметру Союзного государства, особенно в последние несколько недель, тема безопасности центральная в разговоре. В частности, речь зашла о недавнем инциденте с украинскими беспилотниками, оказавшимися в том числе и на нашей территории. Вооруженные Силы Беларуси мгновенно отреагировали на провокацию и уничтожили потенциальную угрозу. История стала публичной. Подробности первым озвучил Александр Лукашенко.

Впрочем, тема мирного разрешения конфликта звучала не раз. И она более чем актуальна по сей день. Но кураторам Украины такой финал не интересен. Им куда выгоднее нагнетать ситуацию в регионе. Но с этим, как известно, шутки плохи. В сегодняшнем разговоре с белорусским лидером Евгений Попов напрямую спросил: готов ли Александр Лукашенко нажать красную кнопку?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушай, красные кнопки уже все вокруг понажимали. По периметру Беларуси и России уже понажимали эти красные кнопки, осталось только самую красную нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с Путиным, принимая такие решения, уже даже неудобно об этом говорить. Во-вторых, когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им прямо сказал… Хоть они там и говорят: он же дурной, применит оружие. Я им сказал: мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу, она же граница нашего Союзного государства. Россия по нашему договору вводит свои подразделения, определено, какие армии, в Беларусь. И мы принимаем первый удар, а дальше нас подстраховывает Россия. Это общая война Беларуси и России против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они, как 85 лет назад, растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет. Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно.

Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, и ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди: пускай бьют друг друга, пускай они в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили.