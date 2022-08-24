Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днём Независимости

24 августа 2022 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мирного неба, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни пожелал Александр Лукашенко народу Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова в поддержку наших соседей Президент направил по случаю Дня Независимости страны.

Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днём Независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях.

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Правильно сказал Гриша Азарёнок». Алёна Родовская о смерти российской журналистки
23 августа 2022 17:09

«Правильно сказал Гриша Азарёнок». Алёна Родовская о смерти российской журналистки

СМИ – это средства манипуляции, все, что там говорится, бессмысленно. Почему так говорит испанский политик?
15 августа 2022 17:41

СМИ – это средства манипуляции, все, что там говорится, бессмысленно. Почему так говорит испанский политик?

«У них главная проблема – это бумеранг». Может ли европейский кризис сказаться на Беларуси?
15 августа 2022 17:29

«У них главная проблема – это бумеранг». Может ли европейский кризис сказаться на Беларуси?