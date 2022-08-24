Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днём Независимости

Мирного неба, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни пожелал Александр Лукашенко народу Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова в поддержку наших соседей Президент направил по случаю Дня Независимости страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях.