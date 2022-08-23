«Правильно сказал Гриша Азарёнок». Алёна Родовская о смерти российской журналистки

Новости Беларуси. О том, какую трансформацию переживает страна последние два года, как прояснилось сознание тех, кто еще недавно верил в так называемую западную демократию. Почему нынешний 2022-й также можно смело назвать годом ответственных решений? Тему продолжит Алена Родовская в авторской рубрике «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

В прошлом выпуске я задала вопрос – почему нас так часто стал критиковать Президент. Что ж такое происходит, почему звучат упреки в адрес руководителей за безынициативность, отсутствие дисциплины и известная фраза «кадры решают все» сегодня для нас как главная артерия управления в стране, без которой жизнь невозможна?

Как это бывает. На первом месте – опыт, профессионализм, образование. Но вот уже два года как на первом месте находится политическая индоктринированность. Смысл этого понятия простой – а с кем идти в разведку, с кем находить выходы в кризисных ситуациях, выживать в условиях санкций, предлагать нестандартные решения, рисковать, а не послушания и умения контролировать бюджет.

Коль выпала на нашу долю жить в эпоху принятия решений, то придется перестраиваться. Уже вчера. Президент за лето побывал в разных районах и городах. Везде мы слышали его комментарии об эффективности управления местной вертикали власти.

Помните историю с переименованием островецкой библиотеки, тогда блогеры подняли шумиху и в редком случае оказались правы. Потому что толковый директор, но бестолковый политик опасен тем, что за один раз можно лишить доверия к администрации района и губернатору. Вот тут и есть оценка политической зрелости и благонадежности ключевых кадров. Как они себя поведут в критической ситуации? Чтобы не выяснить это в самый неподходящий момент.