Прямой эфир

«Правильно сказал Гриша Азарёнок». Алёна Родовская о смерти российской журналистки

23 августа 2022 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О том, какую трансформацию переживает страна последние два года, как прояснилось сознание тех, кто еще недавно верил в так называемую западную демократию. Почему нынешний 2022-й также можно смело назвать годом ответственных решений? Тему продолжит Алена Родовская в авторской рубрике «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Правильно сказал Гриша Азарёнок». Алёна Родовская о смерти российской журналистки-1

Алена Родовская, СТВ:  
В прошлом выпуске я задала вопрос – почему нас так часто стал критиковать Президент. Что ж такое происходит, почему звучат упреки в адрес руководителей за безынициативность, отсутствие дисциплины и известная фраза «кадры решают все» сегодня для нас как главная артерия управления в стране, без которой жизнь невозможна?  

Как это бывает. На первом месте – опыт, профессионализм, образование. Но вот уже два года как на первом месте находится политическая индоктринированность. Смысл этого понятия простой – а с кем идти в разведку, с кем находить выходы в кризисных ситуациях, выживать в условиях санкций, предлагать нестандартные решения, рисковать, а не послушания и умения контролировать бюджет.  

Коль выпала на нашу долю жить в эпоху принятия решений, то придется перестраиваться. Уже вчера. Президент за лето побывал в разных районах и городах. Везде мы слышали его комментарии об эффективности управления местной вертикали власти.  

Помните историю с переименованием островецкой библиотеки, тогда блогеры подняли шумиху и в редком случае оказались правы. Потому что толковый директор, но бестолковый политик опасен тем, что за один раз можно лишить доверия к администрации района и губернатору. Вот тут и есть оценка политической зрелости и благонадежности ключевых кадров. Как они себя поведут в критической ситуации? Чтобы не выяснить это в самый неподходящий момент.  

«Правильно сказал Гриша Азарёнок». Алёна Родовская о смерти российской журналистки-4

Алена Родовская:  
Самое страшное, что может произойти – это разочарование белорусов. Президент показал нам всем, как должен поступать настоящий лидер, и повел за собой народ, но сегодня важно на местах нам продолжать эту стратегию. Независимо от должности и компетенций. Мы должны делать свою работу на максимум. Жизнь поменялась, и 2022-й именно такой год – год принятия волевых решений. Засучить рукава и работать, не боясь принимать на себя ответственность. Показуха никому не нужна, Президент знает о нас все и в любой момент может поменять маршрут.  

На выходных погибла журналистка из России, Даша Платонова, ее взорвали прямо на глазах у отца. Страшная трагедия, мы сочувствуем. Но, как правильно сказал Гриша Азаренок, может быть, теперь до некоторых наших граждан дойдет, что имеется в виду под «акциями прямого действия», то, что невероятными усилиями удалось сдержать у нас. А пытались, и история с поджогом дома Олега Гайдукевича, где должны были ночевать его дочери, – прямое этому подтверждение. Наши силовики до сих пор задерживают и привлекают к ответственности, а мы… А мы должны понимать: врагу главное – убить, деморализовать, внести раскол. И они в этом преуспевают.  

Кадры решают все. Сейчас как никогда становится очевидно, что так оно и есть. Надо создавать и строить свое. Настоящий суверенитет – это когда мы делаем сами и из своего. Своими умами и головами живем. Именно сейчас надо не бояться инвестировать в создание новых, прорывных, опережающих технологий. Или мы победителями выйдем, или нас уничтожат. Другого не дано.  

Азаренок: наплодил Запад таких, кто без зазрения совести подложит бомбу в машину, они готовы убивать всех – женщин, детей, стариков. Читайте здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # Алена Родовская # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Дарья Платонова # Дарья Дугина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СМИ – это средства манипуляции, все, что там говорится, бессмысленно. Почему так говорит испанский политик?
15 августа 2022 17:41

СМИ – это средства манипуляции, все, что там говорится, бессмысленно. Почему так говорит испанский политик?

«У них главная проблема – это бумеранг». Может ли европейский кризис сказаться на Беларуси?
15 августа 2022 17:29

«У них главная проблема – это бумеранг». Может ли европейский кризис сказаться на Беларуси?

«Мы идём к развалу Европейского союза?» Эксперты высказали мнения
15 августа 2022 17:26

«Мы идём к развалу Европейского союза?» Эксперты высказали мнения