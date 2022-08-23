«Правильно сказал Гриша Азарёнок». Алёна Родовская о смерти российской журналистки

Новости Беларуси. О том, какую трансформацию переживает страна последние два года, как прояснилось сознание тех, кто еще недавно верил в так называемую западную демократию. Почему нынешний 2022-й также можно смело назвать годом ответственных решений? Тему продолжит Алена Родовская в авторской рубрике «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
В прошлом выпуске я задала вопрос – почему нас так часто стал критиковать Президент. Что ж такое происходит, почему звучат упреки в адрес руководителей за безынициативность, отсутствие дисциплины и известная фраза «кадры решают все» сегодня для нас как главная артерия управления в стране, без которой жизнь невозможна?
Как это бывает. На первом месте – опыт, профессионализм, образование. Но вот уже два года как на первом месте находится политическая индоктринированность. Смысл этого понятия простой – а с кем идти в разведку, с кем находить выходы в кризисных ситуациях, выживать в условиях санкций, предлагать нестандартные решения, рисковать, а не послушания и умения контролировать бюджет.
Коль выпала на нашу долю жить в эпоху принятия решений, то придется перестраиваться. Уже вчера. Президент за лето побывал в разных районах и городах. Везде мы слышали его комментарии об эффективности управления местной вертикали власти.
Помните историю с переименованием островецкой библиотеки, тогда блогеры подняли шумиху и в редком случае оказались правы. Потому что толковый директор, но бестолковый политик опасен тем, что за один раз можно лишить доверия к администрации района и губернатору. Вот тут и есть оценка политической зрелости и благонадежности ключевых кадров. Как они себя поведут в критической ситуации? Чтобы не выяснить это в самый неподходящий момент.
Алена Родовская:
Самое страшное, что может произойти – это разочарование белорусов. Президент показал нам всем, как должен поступать настоящий лидер, и повел за собой народ, но сегодня важно на местах нам продолжать эту стратегию. Независимо от должности и компетенций. Мы должны делать свою работу на максимум. Жизнь поменялась, и 2022-й именно такой год – год принятия волевых решений. Засучить рукава и работать, не боясь принимать на себя ответственность. Показуха никому не нужна, Президент знает о нас все и в любой момент может поменять маршрут.
На выходных погибла журналистка из России, Даша Платонова, ее взорвали прямо на глазах у отца. Страшная трагедия, мы сочувствуем. Но, как правильно сказал Гриша Азаренок, может быть, теперь до некоторых наших граждан дойдет, что имеется в виду под «акциями прямого действия», то, что невероятными усилиями удалось сдержать у нас. А пытались, и история с поджогом дома Олега Гайдукевича, где должны были ночевать его дочери, – прямое этому подтверждение. Наши силовики до сих пор задерживают и привлекают к ответственности, а мы… А мы должны понимать: врагу главное – убить, деморализовать, внести раскол. И они в этом преуспевают.
Кадры решают все. Сейчас как никогда становится очевидно, что так оно и есть. Надо создавать и строить свое. Настоящий суверенитет – это когда мы делаем сами и из своего. Своими умами и головами живем. Именно сейчас надо не бояться инвестировать в создание новых, прорывных, опережающих технологий. Или мы победителями выйдем, или нас уничтожат. Другого не дано.
Азаренок: наплодил Запад таких, кто без зазрения совести подложит бомбу в машину, они готовы убивать всех – женщин, детей, стариков. Читайте здесь.