Лукашенко: рассматриваю эту награду как признание заслуг всего белорусского народа

Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на встрече в Кремле с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам нашего Президента, это, пожалуй, главный вывод, который можно сделать в свете союзных отношений. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло. Это признали даже те, кто вводил ограничения против наших стран.

Из зеленой гостиной в Андреевский зал. Названный по ордену в честь Святого апостола Андрея Первозванного. В своих деталях он содержит его элементы. В этих стенах проходят церемонии награждения, в том числе и самой высокой государственной наградой России. За суверенную историю ею награждены всего 27 человек – ученые, творцы, политики… Еще со времен Петра I этот орден вручали за исключительные заслуги перед российским государством, включая как боевые подвиги, так и гражданские отличия. В нынешнее время формулировка иная, но суть все та же – созидательная.

Владимир Путин, Президент России:

Согласно статуту этого ордена, им награждаются как видные российские государственные деятели, так и зарубежные лидеры за исключительные заслуги в деле укрепления связей с нашей страной. И вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды.

За веру и верность – таков девиз ордена, кавалером которого стал Александр Лукашенко. Кто-кто, а он уж точно верит и верен союзническим обязательствам в любую погоду. Всякое ведь было. Но…

Владимир Путин:

Мы знаем вас как последовательного и убежденного сторонника сохранения и расширения тесных связей на всем пространстве Содружества Независимых Государств. При вашем деятельном участии развивается взаимовыгодное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности. А теперь, с того момента, когда Беларусь стала членом Шанхайской Организации Сотрудничества, это касается и этой организации. Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы.

Серебряный крест, на котором расположен образ распятого Святого апостола Андрея. Золотые буквы, нанесенные на концы креста, означают – Святой Андрей Покровитель России. Вручают человеку, который в очень непростые времена укрывает свое Отечество. На котором находятся два суверенных государства. Красивый и очень человеческий момент. Путин наградил Президента Беларуси орденом Святого апостола Андрея Первозванного – реакция Лукашенко. Главы государств по конституции награждать самих себя не могут, могут и должны вручать награды другим. У Александра Лукашенко эта не первая российская, но особенная.