Лукашенко – Путину: если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат

Женщины должны летать в космос, а не воевать. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня, 11 апреля, по прилете в Россию в рамках рабочего визита, отвечая на вопрос о мобилизации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде журналисты поздравили Президента нашей страны с новым этапом в космическом эволюционном развитии.

Что касается космической повестки, то с учетом событий и дат обсуждать ее продолжат завтра, а сегодня все внимание президентов вопросам земным. В первую очередь говорили о совместных союзных проектах, в том числе в сфере экономики. Так, наладилась логистика и перевалка белорусских грузов через российские порты, растет кооперация. Без внимания лидеры не оставили геополитическую ситуацию, в которой Союзное государство оказалось. Обменялись мнениями о процессах вокруг Украины и разных этапах и попытках мирного урегулирования конфликта. Владимир Путин поинтересовался у Александра Лукашенко ситуацией на западных рубежах Беларуси. Глава нашего государства подробно проинформировал коллегу.

Владимир Путин, Президент России:

Не мы начинали эту войну в 2014 году. Все началось с госпереворота в Украине. Потом, когда все приобрело уже такой горячий характер. Именно вы были инициатором мирных переговоров в Беларуси. Мы это начали. Ну, как вы знаете, под давлением Запада, украинская сторона отказалась от этих договоренностей. Теперь продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают, более того, считают, что нам там делать нечего. В то же время говорят, что без нас ничего решить невозможно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Швейцарии – это они называют мирной конференцией – без нас там говорить о мире в Украине – господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться, только как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть мирного процесса. Ну, может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому о чем с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств и чего-то там нам продиктовать или наклонить нас. Это же не предложение к мирному переговору.