Лукашенко встретился с главой МИД Узбекистана

Беларусь и Узбекистан поставили перед собой амбициозные цели и не намерены отступать. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД этой страны Бахтиёром Саидовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь всегда была дружески настроена к Узбекистану и его народу. Подробнее.

Такое теплое отношение взаимно. Бахтиёр Саидов передал белорусскому Президенту слова приветствия от его узбекского коллеги Шавката Мирзиёева.