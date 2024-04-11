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Лукашенко встретился с главой МИД Узбекистана

11 апреля 2024 10:39
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Беларусь и Узбекистан поставили перед собой амбициозные цели и не намерены отступать. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД этой страны Бахтиёром Саидовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь всегда была дружески настроена к Узбекистану и его народу. Подробнее.

Такое теплое отношение взаимно. Бахтиёр Саидов передал белорусскому Президенту слова приветствия от его узбекского коллеги Шавката Мирзиёева.

Лукашенко встретился с главой МИД Узбекистана-1

Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел Узбекистана:
Он как раз до отъезда отдельно обратил мое внимание, сказал: передай мои наилучшие пожелания моему другу. Как вы и сказали, уважаемый господин Президент, сегодня отношения Узбекистана и Беларуси имеют беспрецедентно высокий характер. Это залог вашей политической воли и политической воли наших руководителей. С нашей стороны, Министерства иностранных дел, будет проделана та соответствующая работа, чтобы претворялись в жизни те договоренности, достигнутые в ходе вашего исторического визита в Узбекистан.

Лукашенко встретился с главой МИД Узбекистана-4

За два месяца текущего года товарооборот между странами превысил 86 миллионов долларов. Основные статьи экспорта – продукты питания, строительные материалы, лекарства. Визит министра иностранных дел Узбекистана в Минск продлится и 12 апреля. Он примет участие в заседании Совета министров стран СНГ, которое принимает Беларусь.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев

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