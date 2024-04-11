Лукашенко встретился с главой МИД Узбекистана
Беларусь и Узбекистан поставили перед собой амбициозные цели и не намерены отступать. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД этой страны Бахтиёром Саидовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: Беларусь всегда была дружески настроена к Узбекистану и его народу. Подробнее.
Такое теплое отношение взаимно. Бахтиёр Саидов передал белорусскому Президенту слова приветствия от его узбекского коллеги Шавката Мирзиёева.
Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел Узбекистана:
Он как раз до отъезда отдельно обратил мое внимание, сказал: передай мои наилучшие пожелания моему другу. Как вы и сказали, уважаемый господин Президент, сегодня отношения Узбекистана и Беларуси имеют беспрецедентно высокий характер. Это залог вашей политической воли и политической воли наших руководителей. С нашей стороны, Министерства иностранных дел, будет проделана та соответствующая работа, чтобы претворялись в жизни те договоренности, достигнутые в ходе вашего исторического визита в Узбекистан.
За два месяца текущего года товарооборот между странами превысил 86 миллионов долларов. Основные статьи экспорта – продукты питания, строительные материалы, лекарства. Визит министра иностранных дел Узбекистана в Минск продлится и 12 апреля. Он примет участие в заседании Совета министров стран СНГ, которое принимает Беларусь.