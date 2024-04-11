МИД Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Минске в узком и расширенном составе. Стороны уверены, что это поспособствует реализации договоренностей на высшем уровне. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, наша страна нацелена на поддержание высокой динамики сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах.