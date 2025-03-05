В Кремле назвали Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Возможность организации переговорного процесса в белорусской столице с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не обсуждалась. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России при этом заявил, что Минск – лучшая площадка для переговоров. Так считают в Кремле. Песков также обратил внимание, что Беларусь – главный союзник Российской Федерации.

О том, что в Беларуси готовы организовать такую встречу не раз заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко. В интервью Марио Науфалу ещё раз обозначил свою позицию, призвав передать Дональду Трампу, что он его ждет на белорусской земле вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться», – сказал Лукашенко.

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