Лукашенко про украинский конфликт: свет в конце тоннеля появится в 2025 году

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что изменится у нас в нашем регионе после прихода к власти Трампа? Вот я пытаюсь это все оценить, смотрю российское телевидение. Они все: Трамп, Трамп, Трамп это сказал, Рубио это заявил, прекратили помощь, 90 дней, программы какие-то совместные. Да успокойтесь. На это все рассчитано. Мы сторонники мира в Украине. Надо сейчас учитывать все. И позицию России. Без нее никуда. Никакая Америка никогда Россию не заставит. Из этого надо исходить. Никогда не заставит. Скажет вот так вот сделать Путину – Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более. Но мы не хотим войны, мы не хотим гибели людей. Потому что погибнут миллионы. Кому это надо? Если европейцы боятся эскалации, то эта эскалация может дойти до Европы. Надо сейчас остановиться. И это в интересах прежде всего Европы. И европейцы должны сыграть свою роль. Они это понимают, но надо отцепиться от этого «авианосца» американского. И принять решение. Это же наш дом. Мы должны принимать решения. Примем. В этом году это решение… Развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будем. Мы же славяне. Если начинаем конфликтовать, то это надолго. Но развязка уже будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году.

Читайте также:

«Нельзя так делать!» Лукашенко о заявлениях Трампа на инаугурации

«Стив, вам лучше молчать!» Лукашенко жестко ответил на вопрос журналиста BBC

Лукашенко о резолюции Европарламента: цена заявления – ноль, мы проводим выборы для своего народа