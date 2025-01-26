О демократии на Западе, отношениях Беларуси и США и кризисе в Америке – поговорили со Стивом Самарином

Оправившись от американского политического шоу, Стив Самарин приехал наблюдать за нашими выборами. В Беларуси он не впервые, знаком с нашей историей и культурой, в том числе политической, и не считает, что предвыборная гонка должна отнимать столько сил и внимания государства и общества, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Куда эффективнее – это дела и поступки кандидатов на высший пост. Почему на Западе критикуют Беларусь, что на самом деле стоит за этими упреками и что происходит в цитадели либеральной демократии – в нашем интервью.

Почему страны Запада не признают выборы в Беларуси? Ольга Коршун, политический обозреватель:

Еще даже до голосования некоторые страны Западной Европы, Польша, Чехия, Литва не признали итоги голосования. Почему проявляют такую позицию к Минску? Ведь, к сожалению, это не первый раз и, наверное, далеко не последний. И насколько она имеет какие-то реальные основания?

Стив Самарин, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси, член Республиканской партии США:

Реальные основания только те, что вот эти страны, которые якобы не признают результатов выборов, которые пока еще даже и не состоялись, не могут смириться с тем, что Беларусь никогда не была и не будет ничьим сателлитом, что Беларусь – это независимое государство, в отличие от них, никогда не представляла интересы своего суверена и никогда не была чьим-то сателлитом, зависимым государством. Вот это очень не нравится. И очень обидно, когда они-то сами не являются независимыми, а вот рядом с ними, буквально в нескольких сотнях километров, независимое государство, которое существует не один десяток лет. Ольга Коршун:

То есть из зависти? Стив Самарин:

Конечно. Это зависть и это невозможность управлять. Хотелось бы очень, конечно, рассматривать Беларусь как управляемое государство для них, для Евросоюза. Но нет, этого не получается. И поэтому идут в ход все фейки, поэтому идут в ход любые черные пиары, все что угодно. Полный абсурд, например, вот они не признают, как они сказали, результатов выборов. А кто их спрашивает? Их мнение никого, собственно говоря, не интересует, признают они или не признают.

Почему Запад пытается дискредитировать Беларусь в отсутствии демократии? Ольга Коршун:

Действительно, Запад работает над тем, чтобы дискредитировать нас, чтобы упрекнуть нас в отсутствии свобод, прав, той же демократии. Стив Самарин:

Им дано задание было из Вашингтона не признавать. А рявкнут из Вашингтона на них признавать, прибегут и признают. Поэтому это же совершенно не является элитой политической. Вот эти очень зависимы, они не имеют своего мнения. Вот что им говорят, то они и делают. Не устраивает свобода, которая, в общем-то, существует в Беларуси, независимо от того, что бы ни говорили. Существует независимость, и это не нравится. Демократия на Западе и США цветет и пахнет? Ольга Коршун:

Упрекая нас в отсутствии демократии, давайте посмотрим на ту самую пресловутую либеральную демократию на Западе. США, Европа, Европейский Союз. Там демократия в опасности или там она цветет и пахнет? Стив Самарин:

Ну, к великому счастью, в том виде, в котором она была у нас в Соединенных Штатах, она закончена. То есть вот эта модель, которую мы везде продвигали и пропагандировали, я имею в виду нашу администрацию и в особенности администрацию Демократической партии, вот эта модель, она провалилась, она не работает совершенно. И она показала себя совершенно неэффективной. Наша страна сейчас испытывает колоссальные трудности. Эта модель загнала нас в колоссальные долги. Каждый еще не родившийся вот американец уже должен 120 тысяч долларов. Для того чтобы принять решение в нашей системе, так называемой вот либеральной демократии, требуются годы, а то и десятки лет, чтобы принять какое-то одно решение. И когда оно принимается, если принимается, оно уже, в сущности, не нужно. Теперь пришли совершенно новые люди, это можно назвать фактически революцией. И выстраивается совершенно другая модель управления.

Должны ли выборы превращаться в шоу? Ольга Коршун:

Как вы считаете, выборы должны и избирательная кампания превращаться в шоу или это зависит от каждой страны? Стив Самарин:

Я считаю, что они не должны ни в коем случае превращаться в шоу. Это огромные деньги, это неэффективно, это отвлекает от основной цели выборов. Ну, только для того, чтобы, может быть, отвлечь внимание от остальных, от основных проблем. Беларусь не очень большое государство, поэтому нет необходимости устраивать вот такое вот шоу и, в общем-то, совершенно другие традиции, совершенно другая культура. Как политический кризис в США отразился на простых американцах? Ольга Коршун:

Наш Президент, кстати, посещая МАЗ, говорил о том, что тоже смотрел на инаугурацию в прямом эфире и отметил, что пришел один президент и слил, грубо говоря, но действительно слил все, что было до него. А это не признак политического кризиса также? Стив Самарин:

Так политический кризис, конечно, он наступил. Ольга Коршун:

Как это отразится на простых людях, на американцах? Стив Самарин:

Он уже отразился. Отразился таким образом, что жизненный уровень упал катастрофически. То есть цены выросли за последние четыре года на многие вещи более чем на сто процентов. Наблюдается серьезный кризис. Так называемая «американская мечта» стала недоступна ни для молодежи, ни для людей среднего возраста. Кризис такой всеобъемлющий, он и политический, и экономический, и социальный. Как изменятся отношения Беларуси и США с приходом Трампа? Ольга Коршун:

С приходом Трампа к власти, как вы считаете, по линии Беларусь – США может что-то измениться?

Стив Самарин:

Обязательно изменится. Вот те такие нездоровые политические тренды, которые были при прошлой администрации, их больше не будет. Трамп будет открыт к диалогу. Я уверен, что этот диалог будет совершенно на равных. Наверное, в недалеком будущем мы увидим снятие санкций. Это будет, конечно, постепенный процесс, но он будет идти. Приблизительно через год-полтора ситуация вернется к той, которая была, скажем, в 2008-2009 году.