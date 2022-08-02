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В МИД Беларуси обеспокоены ростом напряжённости в Тайваньском проливе

02 августа 2022 14:04
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Новости Беларуси. В МИД Беларуси обеспокоены ростом напряженности в Тайваньском проливе. Белорусская сторона поддерживает мирное развитие отношений на основе принципа «одного Китая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД Беларуси обеспокоены ростом напряжённости в Тайваньском проливе-1

МИД Беларуси:
Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера – Китайской Народной Республики – в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации. Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты.

# Международная политика # Фотофакт

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