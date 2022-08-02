В МИД Беларуси обеспокоены ростом напряжённости в Тайваньском проливе

Новости Беларуси. В МИД Беларуси обеспокоены ростом напряженности в Тайваньском проливе. Белорусская сторона поддерживает мирное развитие отношений на основе принципа «одного Китая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси:

Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера – Китайской Народной Республики – в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации. Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты.