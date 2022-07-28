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Заявку Беларуси на полноформатное участие в ШОС обсудят в Ташкенте

28 июля 2022 08:49
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Заявку Беларуси на полноформатное участие в Шанхайской организации сотрудничества обсудят в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заявку Беларуси на полноформатное участие в ШОС обсудят в Ташкенте-1

В узбекской столице начинает работу Совет министров иностранных дел государств объединения. Встреча откроет завершающий этап подготовки саммита ШОС, который пройдет в Самарканде в середине сентября. Ожидается, что здесь будет принято решение о вступлении нашей страны в международную организацию. По крайней мере, официальный Минск рассчитывает на поддержку всех ее участников.  

Напомним, с 2010 года Беларусь представлена в ШОС в статусе наблюдателя.  

# Международная политика # Фотофакт

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