Заявку Беларуси на полноформатное участие в ШОС обсудят в Ташкенте

Заявку Беларуси на полноформатное участие в Шанхайской организации сотрудничества обсудят в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В узбекской столице начинает работу Совет министров иностранных дел государств объединения. Встреча откроет завершающий этап подготовки саммита ШОС, который пройдет в Самарканде в середине сентября. Ожидается, что здесь будет принято решение о вступлении нашей страны в международную организацию. По крайней мере, официальный Минск рассчитывает на поддержку всех ее участников.