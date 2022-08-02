«Мы защитим эти семьи и этих детей». Лукашенко пообещал помочь юным журналистам из Рижской академии
Новости Беларуси. Похоже, еще несколькими гражданами Беларуси в ближайшее время станет больше. Речь о юных журналистах из Рижской академии, которые в день открытия «Славянского базара в Витебске» взяли интервью у Александра Лукашенко и фактически были признаны предателями у себя на родине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, возвращаться в страну, где демократия и травля идут рука об руку, ребятам стало небезопасно. И хочется надеяться на помощь. Беларусь готова подставить плечо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сделаем все для этих детей и для этих семей. Вот все, что им надо, мы сделаем. Они ведь у нас не просят ни денег, ни квартир, ни жилье. Конечно, мы защитим эти семьи и этих детей. Пусть приезжают – хорошие детишки. У нас места хватает, будут работать.
В нашу страну прибывают граждане Литвы, Латвии, Польши по безвизу. И вот количество, Погранкомитет назвал, – 158 тысяч с начала действия безвиза. Но некоторые не только продуктами хорошими закупаются, но и хотят остаться. Как вы смотрите на депутатское предложение облегчить процесс получения гражданства для граждан и неграждан Литвы, Латвии и Польши?
Александр Лукашенко:
Журналисты, свядомые и прочие, рассуждают: вот Лукашенко безвиз ввел (это вопрос экономический), чтобы заработать деньги. А какой дурак не хочет заработать деньги? В том числе и государство хочет, и я этого хочу. Но не это главное. Главное, чтобы люди увидели, что рядом с ними живут нормальные люди. Поляки, похожие на поляков живут люди. Что они не агрессивно настроены, что они готовы в трудную минуту помочь. Еще раз подчеркиваю, глядишь – и не будут воинственно против нас настроены. Это немаловажно. А то, что они там купят на эти копейки, это нас не спасет. Депутаты имели в виду, чтобы волокиты не было, чтобы это было быстро. А механизм у нас, наверное, в мире такого нет – уже проще не бывает. Вы пример Украины видели. Как только проблема возникла, я поручил Администрации Президента, губернаторы быстро от этих людей заявления собрали. Через пару месяцев мы предоставили им гражданство. Мы к этому готовы, будем все делать, чтобы принять в нашу семью белорусскую самых порядочных и добрых наших соседей. И не только соседей. Кто хочет у нас работать, жить по-белорусски, пожалуйста, дверь открыта.
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