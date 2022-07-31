Конгрессвумен США Нэнси Пелоси не пустили в Тайвань. За маршрутом её самолёта следили более 100 тыс человек

Политическая игра, не без участия американцев, разворачивается в небе где-то над Тихим океаном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Примерно там сейчас пролетает американский боинг, на борту которого находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Полет изначально привлек повышенное мировое внимание. Дело в том, что Пэлоси заявила, что навестит с визитом Корею, Японию, Сингапур и Малайзию – в этом ничего удивительного. Но вот Тайвань, где Пелоси хотела приземлиться в первую очередь, вызвал вопросы. 31 июля в Twitter конгрессвумен уже написала, что на остров посмотрит только из иллюминатора, и от этого стало действительно легче.

Когда стало известно, что самолет США может приземлиться на Тайване, в Китае этому были, мягко говоря, не рады. Пекин закрыл Тайваньский пролив и активно стягивал технику к побережью. 30 июля в акватории провинции Фуцзянь, в непосредственной близости от острова, начались учения флота с боевыми стрельбами. В Китае даже намекнули, что самолет Пелоси будет перехвачен, если появится в воздушном пространстве страны. То есть визита не допустят, а мировой скандал – гарантирован. Что, в принципе, справедливо. Накануне за движением этого самолета в приложении «Флай-радар» одновременно следили около 100 тысяч человек. Из-за такого повышенного внимания передвижение скрыли. Так что о точке назначения мы можем только предполагать.

Представьте, если бы спикер Конгресса США прилетел, скажем, в Чечню, минуя Москву, или в Ирландию, минуя Лондон, начал бы устанавливать с местными властями прямые дипломатические контакты. В любой стране мира это назвали бы поддержкой сепаратизма. Но ситуация с Тайванем чуть сложнее.