Лукашенко предложил провести в Беларуси встречу руководства целого ряда международных организаций

Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на таджико-афганской границе постоянно в поле зрения ОДКБ. Начиная с 2013 года, на площадке Организации пытались решить вопрос оснащения неспокойной границы протяженностью в 1 350 километров. Сегодня принята целевая программа по ее укреплению.

На границе между Беларусью и ЕС тоже не спокойно. Из 32 тысяч европейского контингента военнослужащих НАТО – 22 размещены в Польше и странах Балтии. И это на постоянной основе. А в целом лишь за 2024 год у границ с Беларусью Альянс провел около 180 учений, в которых участвовало более 150 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники. Создается военная инфраструктура. Масштабные работы начались сразу на семи объектах. Например, в 20 километрах от белорусской границы литовский полигон Руднинкай превратили в базу для бундесвера, а польскую базу Повидзе – в склад американской техники.