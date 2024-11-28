Лукашенко предложил провести в Беларуси встречу руководства целого ряда международных организаций
Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация на таджико-афганской границе постоянно в поле зрения ОДКБ. Начиная с 2013 года, на площадке Организации пытались решить вопрос оснащения неспокойной границы протяженностью в 1 350 километров. Сегодня принята целевая программа по ее укреплению.
На границе между Беларусью и ЕС тоже не спокойно. Из 32 тысяч европейского контингента военнослужащих НАТО – 22 размещены в Польше и странах Балтии. И это на постоянной основе. А в целом лишь за 2024 год у границ с Беларусью Альянс провел около 180 учений, в которых участвовало более 150 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники. Создается военная инфраструктура. Масштабные работы начались сразу на семи объектах. Например, в 20 километрах от белорусской границы литовский полигон Руднинкай превратили в базу для бундесвера, а польскую базу Повидзе – в склад американской техники.
Утихомирить риторику эскалации можно лишь ответными мерами. «Орешником», например. С вопросами международных будней к нашему Президенту традиционно обращается звезда воскресного вечера.
«По своей мощи сопоставимо с ядерным». Лукашенко оценил российскую систему «Орешник».
Хотя у белорусского лидера есть свой рецепт настоящего белоруса. Организации евразийского пространства Александр Лукашенко призвал к тесному сотрудничеству и позвал в гости в Минск. Мы готовы организовать большую евроазиатскую встречу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть апробированный механизм регулярных встреч руководства ОДКБ, СНГ и ШОС. Почему не попытаться расширить этот формат с целью обмена уникальным межрегиональным опытом? Готовы эту встречу провести в Беларуси. Шанхайская организация сотрудничества имеет широкую повестку по вопросам обеспечения безопасности на евразийском пространстве и этот потенциал возможно использовать.
Это первое. Посыл понятен. Президент Беларуси предлагает действовать на упреждение пока незаметных, но уже чувственных угроз. Вот они ключи для архитектуры евразийской безопасности.
Александр Лукашенко:
Нужно также подумать над тем, как повысить практическую отдачу от Соглашения 2017 года о сотрудничестве государств – членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности. Мы должны идти в ногу со стремительным развитием кибертехнологий, чтобы эффективно реагировать на вызовы и угрозы безопасности наших стран в данной сфере.
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