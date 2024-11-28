Лукашенко: искусственный интеллект может погубить человечество, если его не контролировать

Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это должен быть наш единый ответ на стремительную и бесцеремонную НАТОфикацию Европы и мира.
Желание доминировать – это прежде всего готовность к ответственности. Президент об этом говорит на разных площадках. Климатическую повестку западный истеблишмент использует для того, чтобы вывести из игры промышленность стран-конкурентов Глобального Юга. А вот к совместной борьбе с международным терроризмом они не готовы. Новый вид угроз создан умами человечества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искусственный интеллект, который все чаще используют для планирования и решения военных задач. Имея способность к самообучению, этот инструмент может погубить человечество, если его выпустить из-под контроля. Информационная безопасность и киберугрозы. С одной стороны, современные технологии создают тысячи новых возможностей и перспектив. С другой стороны, они порождают множество рисков и угроз – фейки, дезинформация, атаки на критическую инфраструктуру. Традиционно готовность Запада к диалогу по этим, да и по другим важным вопросам, не просматривается. Но, как мы уже неоднократно говорили, любой кризис несет в себе новые возможности. И нам грех ими не воспользоваться.
Лукашенко: «Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад все больше разговаривает на языке оружия». Подробности.