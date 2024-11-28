Лукашенко: искусственный интеллект может погубить человечество, если его не контролировать

Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это должен быть наш единый ответ на стремительную и бесцеремонную НАТОфикацию Европы и мира.

Желание доминировать – это прежде всего готовность к ответственности. Президент об этом говорит на разных площадках. Климатическую повестку западный истеблишмент использует для того, чтобы вывести из игры промышленность стран-конкурентов Глобального Юга. А вот к совместной борьбе с международным терроризмом они не готовы. Новый вид угроз создан умами человечества.