Лукашенко – послам зарубежных стран: мы готовы к диалогу со всеми без исключения

Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути дела, эта церемония означает официальное начало их работы в Беларуси. Так, свою миссию начинают восемь дипломатов из Азербайджана, Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Японии, Непала, Омана, Гвинеи. Многие из них будут работать по совместительству. Это нередкий случай в международной дипломатической практике, который на уровне взаимоотношений никак не сказывается. В своем обращении к послам Александр Лукашенко сделал акцент на том, что в основе белорусской внешней политики – принципы уважения, равноправия и справедливости. И наша страна готова к диалогу со всеми странами без исключения. Понятное дело, с теми, кто не ведет против нас агрессивную политику и настроен исключительно на серьезную работу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

2024 год в Беларуси объявлен Годом качества. Это не просто улучшение потребительских или эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции. Это курс на модернизацию, техническое переоснащение производств, создание новых рабочих мест и сокращение затрат. Мы очень надеемся в этом процессе на вас. Двери для вас открыты в Беларусь. Убежден, такие меры придадут серьезный импульс нашему производственному сектору. Готовы к вашим встречным предложениям. Уважаемые участники церемонии, мы исходим из того, что повышение качества жизни людей возможно при условии поддержания безопасности, справедливого мира, распределения справедливого ресурсов и результатов труда. Этого можно добиться, если будем работать сообща, а не порознь. Только через мир и стабильность мы сумеем гарантировать достойное будущее нашим детям и внукам. Мы готовы к диалогу со всеми странами без исключения и по любым вопросам. Конечно, особое внимание взаимодействию с теми государствами, которые этого хотят и с которыми нас многое связывает, с которыми у нас сегодня нет закрытых тем.