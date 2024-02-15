Лукашенко: «Африка стала одним из главных ориентиров белорусской внешней политики»
Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Азия и Африка сейчас, в период передела мира, стали играть очень заметную роль, и в этой связи у них появилось много друзей. Но вместе с тем есть и достаточно опыта, и понимания, кто и с какими намерениями идет к ним. Непалу и Гвинее мы не навязываемся, а готовы подставить плечо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Считаем, что пришло время эффективнее задействовать необходимый ресурс для развития связей с Непалом. Начать можно с проектов по модернизации аграрного сектора, промышленности, энергетического комплекса. Готовы делиться знаниями и опытом в научно-технической сфере, обучать ваших студентов по востребованным специальностям.
В последнее время Африка стала одним из главных ориентиров белорусской внешней политики. Мы сейчас ведем активную работу по экономическому освоению этого континента, расширяем свое дипломатическое присутствие. Имея определенный опыт результативной работы в данном регионе нашей планеты, готовы применить его и по отношению к Гвинейской Республике. Об этом очень много сказано в последнее время. Главный двигатель – проекты в торгово-экономической сфере. Это прежде всего кооперация в области механизации сельского хозяйства, совместная добыча полезных ископаемых, развитие инфраструктуры, организация системы оказания первичной медицинской помощи населению.
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