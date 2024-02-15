Лукашенко: «Африка стала одним из главных ориентиров белорусской внешней политики»

Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азия и Африка сейчас, в период передела мира, стали играть очень заметную роль, и в этой связи у них появилось много друзей. Но вместе с тем есть и достаточно опыта, и понимания, кто и с какими намерениями идет к ним. Непалу и Гвинее мы не навязываемся, а готовы подставить плечо.