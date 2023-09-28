Посол Уганды: «Отношения с официальным Минском нам интересны»

Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Важное заявление белорусский лидер сделал во время вручения верительных грамот. Казахстан, Венгрия, Камбоджа, Филиппины, Иордания, Колумбия, ряд африканских государств. В руках у каждого дипломатического представителя – конверт, вручение которого, по сути, означает официальное начало работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый из дипломатов соответствует национальному дресс-коду. Кто-то по-европейски в деловом костюме, а кто-то в парадном мундире с национальным колоритом. Многих объединяет желание сотрудничать с Беларусью и любовь к Минску.

Аугушту Да Силва Кунья, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ангола в РФ и Беларуси по совместительству: Проблемы Анголы в развитии сельского хозяйства. Это значит, что будут очень интересные отношения в этом русле. – Как вам Минск как город? Успели познакомиться с Минском? – Здесь, в Минске, очень красиво. Я думаю, что буду много раз здесь.

Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Беларуси: В сфере экономики – это рост промышленной кооперации, рост взаимных инвестиций, торговли, открытие совместных производств, расширение сети белорусских магазинов в Казахстане. Белорусская продукция пользуется спросом, поэтому мы приветствуем прогресс во всех направлениях нашего сотрудничества.

Мозес Каваалууко Кизиге, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ и Беларуси по совместительству:

Мы рассматриваем Беларусь как одну из ведущих стран в области сельского хозяйства, поэтому отношения с официальным Минском нам очень интересны. Мы будем продолжать наращивать наше сотрудничество.

Каждый из послов услышал добрые слова в адрес своей страны и ее руководства. Так дипломатично.

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