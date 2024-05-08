Лукашенко озвучил план Минска по работе в ЕАЭС: сделано многое, хотя вызовов меньше не стало

В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы. От большой геополитики к конкретным делам в экономике. Наш Президент конкретно и по пунктам внес предложения. Можно сказать, озвучил план Минска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации Стратегии-2025. Принятые нами меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств – членов Союза. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105 %. В абсолютных цифрах – около 90 миллиардов долларов темп роста. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках. Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое, хотя вопросов и вызовов в интеграционном строительстве меньше не стало. Для того чтобы проиллюстрировать этот тезис, приведу лишь несколько красноречивых примеров. Первое. В прошлом году приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации. Несмотря на это, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается. При этом хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений. Быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают. Однако они далеко не всегда быстро реализуются.