Волейболистки «Минчанки» оформили вторую победу в Кубке России

Волейболистки «Минчанки» оформили вторую викторию в Кубке России. На групповом этапе предварительного раунда наша команда была сильней «Сахалина» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская дружина выиграла первую партию – 25:21, во втором сете «Минчанка» вела с перевесом в восемь мячей, но в итоге уступила – 24:26. В третьей и четвертой партиях подопечные Сергея Чесновицкого реабилитировались и взяли верх – 25:19, 25:15. Следующий поединок в Кубке России наши волейболистки проведут с «Университетом-Невой».

Сегодня резерв основной дружины, команда «Минчанка-2», в Калининграде открыла новый сезон. В первом матче Молодежной лиги России белоруски уверенно разобрались с «Омичкой-Академией» в трех сетах – счет по партиям 25:13, 25:16 и 25:23. 18 сентября «Минчанка-2» сыграет против «Енисея-2».