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Спортивная общественность отметила День народного единства велопробегом

17 сентября 2025 18:19
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Традиционно в День народного единства в Минске проходит велопробег с участием известных спортсменов и функционеров, а также тех, для кого спорт – это жизнь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивная общественность отметила День народного единства велопробегом-2

Маршрут велопробега по спортивным меркам не самый длинный, но насыщенный. Как эмоционально, так и духовно. В День народного единства можно прочувствовать, что каждый белорус – маленькая частичка большого народа-победителя, как в ратных боях истории, так и на спортивных аренах современности. 

Спортивная общественность отметила День народного единства велопробегом-4

Оседлав стальных коней, плечо в плечо по столичному проспекту проехали в колонне вместе вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок и министр Сергей Ковальчук, а также представители разных видов спорта, включая совсем юных атлетов. Среди участников были и простые горожане. Финишировал велопробег традиционно у стелы «Минск – город-герой».

Подробнее в видеоматериале.

# День народного единства # Белорусские спортсмены

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