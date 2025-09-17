Спортивная общественность отметила День народного единства велопробегом

Традиционно в День народного единства в Минске проходит велопробег с участием известных спортсменов и функционеров, а также тех, для кого спорт – это жизнь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Маршрут велопробега по спортивным меркам не самый длинный, но насыщенный. Как эмоционально, так и духовно. В День народного единства можно прочувствовать, что каждый белорус – маленькая частичка большого народа-победителя, как в ратных боях истории, так и на спортивных аренах современности.